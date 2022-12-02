«Мы ищем таланты»: Бобруйск во второй раз примет конкурс творчества людей с инвалидностью

Бобруйск во второй раз примет конкурс творчества людей с инвалидностью «Мы ищем таланты». Об этом сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Конкурс пройдет во Дворце искусств Бобруйска и будет состоять из двух этапов. Первый – эта подача заявок, а второй – непосредственное выступление перед членами жюри. Они будут оценивать конкурсантов по нескольким номинациям: сольный вокал, вокальный ансамбль, хореография, художественное чтение и декоративно-прикладное творчество. Участвовать в конкурсе талантов можно как индивидуально, так и коллективно.

После выступления состоится церемония награждения победителей: они получат дипломы и ценные подарки.

Выступления конкурсантов можно посмотреть 13 декабря.

Организаторами конкурса выступили Дворец искусств Бобруйска совместно с Бобруйской городской организацией общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

По материалам belta.by.