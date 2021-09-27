МВД: задержаны организаторы и исполнители терактов в Могилевской области

Задержаны организаторы и исполнители терактов в Могилевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

"В августе и сентябре 2020 года под Бобруйском и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера. Фото- и видеоотчеты о них были распространены в деструктивных и экстремистских Telegram-чатах, в том числе "Буслы ляцяць", - рассказали в МВД.

Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом "Табакерки" около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище "Киселевичи": злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527.

Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилевской области во взаимодействии с ГУБОПиК установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма.

Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты вещественные доказательства, которые послужили средствами для установления фактических обстоятельств совершенных преступлений.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в Минске. Также устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице.