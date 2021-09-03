МВД: в основном несчастные случаи на железной дороге происходят из-за халатности человека

Пренебрежение мерами личной безопасности на железной дороге приводит к трагедиям, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Несчастные случаи на железной дороге происходят в основном по неосмотрительности или халатности самого человека", - подчеркнули в УВД.

За восемь месяцев этого года в Минском ОВД на транспорте зарегистрированы восемь случаев, когда граждане получили травмы на железной дороге. Пять из них - со смертельным исходом.

Так, 4 марта около 19.16 на крыше вагона грузового поезда, прибывшего на станцию "Минск-Сортировочный", без сознания обнаружен 25-летний житель столицы. Как выяснилось, пьяный мужчина поспорил с друзьями, что сможет проехать на крыше вагона грузового поезда. Взобравшись, он получил удар электротоком.

25 мая около 22.40 на станции "Минск-Восточный" грузовой поезд травмировал 21-летнего минчанина. Мужчина решил сократить путь и пролезть под грузовым составом. Когда молодой человек находился под вагоном, поезд начал двигаться.

Милиция напоминает: переходить через пути нужно в установленных и обозначенных для этого местах. Это пешеходные переходы, тоннели, мосты. Надо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта общего пользования, не следует пользоваться мобильниками и наушниками. Прежде чем пересекать пути после того, как прошел поезд одного направления, следует убедиться, что не идет встречный состав.

Категорически запрещено создавать помехи, которые могут нарушить движение транспорта, повреждать пути, защитные лесонасаждения, снегозащитные ограждения и другие путевые объекты. Нельзя заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы, пролезать под вагоны, через автосцепы устройства между вагонами, затевать подвижные игры.