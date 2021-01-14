МВД проводит конкурс на лучшие фото и видео

Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, МВД приглашает вас принять участие в творческом конкурсе.

С 10 декабря 2020 года Министерство внутренних дел проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его целью является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в следующих номинациях:

«За мирную Беларусь!» (участвуют работы, отражающие деятельность ОВД и ВВ по поддержанию мира, безопасности и спокойствия в стране);

(участвуют работы, отражающие деятельность ОВД и ВВ по поддержанию мира, безопасности и спокойствия в стране); «Путь к звездам» (участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в ОВД);

(участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в ОВД); «История милиции в лицах» (участвуют работы, отражающие историческое наследие, памятники, музейные композиции с символикой ОВД и ВВ);

(участвуют работы, отражающие историческое наследие, памятники, музейные композиции с символикой ОВД и ВВ); «Милиция – детям» (участвуют работы, отражающие защиту прав несовершеннолетних и создание условий для их безопасности);

«Дорожная безопасность» (участвуют работы, отражающие обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД);

(участвуют работы, отражающие защиту прав несовершеннолетних и создание условий для их безопасности); (участвуют работы, отражающие обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД); «Милиция Беларуси» (участвуют работы, подчеркивающие особенности службы в ОВД и ВВ).

Авторские работы с заявками принимаются до 25 января 2021 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Ознакомиться с условиями проведения конкурса.

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.

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