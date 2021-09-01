Музыку «ВКонтакте» теперь можно слушать бесплатно и без интернета

Пользователи смогут скачивать и слушать треки офлайн прямо в приложении ВКонтакте, рекомендации станут точнее благодаря обновленным алгоритмам.

Музыку ВКонтакте можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета: в метро и самолёте, на природе и в лифте. Кеширование будет доступно по подписке на Музыку ВКонтакте, VK Combo и BOOM. Также только у них останется возможность воспроизводить треки на телефоне в фоновом режиме: при свёрнутом мобильном приложении или с выключенным экраном. Изменения начали действовать с 30 августа.

Сама Музыка ВКонтакте остаётся бесплатной: можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии ВКонтакте и в открытом мобильном приложении. Более того, рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию. В том числе — с музыкой исполнителей, которые пока ещё не очень известны: так у них больше шансов не остаться в тени звёзд, а у пользователей — выйти за рамки своих предпочтений и найти что-то новое.

Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка»:

«Музыка всегда была и остаётся важной частью ВКонтакте. Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями. В этом развитии необходимо соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга. Поэтому мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской».

Изменения в фоновом прослушивании также действуют для приложения BOOM: воспроизводить треки при заблокированном экране или свёрнутом приложении получится только у пользователей с подпиской.

ВКонтакте регулярно расширяет возможности музыкальной платформы: весной она пополнилась чартом альбомов, а также динамикой изменений в чартах треков. Кроме того, ранее ВКонтакте анонсировала «Студию» — специальный кабинет для артистов, в котором они могут следить за своей популярностью.

Подготовил Виктор ЧАБАН.