Музыканты из бобруйской детской школы искусств №1 подарили концерт «Песняры зямлі беларускай»

Педагоги и юные музыканты бобруйской детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого 24 ноября выступили с концертом «Песняры зямлі беларускай» в средней школе №35 им. П.И. Батова. Мероприятие, посвященное 115-летию основателя цимбальной школы Беларуси Иосифа Жиновича, 140-летию Якуба Коласа и Янки Купалы, прошло в рамках Года исторической памяти.

В концерте прозвучали пьесы в исполнении цимбального оркестра (руководитель Д.Л. Снарский), белорусские народные песни подарил вокальный ансамбль «Карагод» (руководитель М.В. Артемчик), стихи белорусских классиков читали учащиеся театрального отделения (руководитель А.О. Манько). В зрительном зале ученики разных классов и учителя 35-й школы очень тепло принимали выступления музыкантов и благодарили громкими аплодисментами.

После концерта слушатели могли пройти на сцену, чтобы познакомиться с музыкально одаренными сверстниками, поближе рассмотреть инструменты (дуда, окарина, дудочка, цимбалы, гитара) и даже поиграть на них, что вызвало огромный интерес.

– Мы всегда приглашает ребят заниматься в школу искусств, учиться музыке и игре на разных инструментах, пению и актерскому мастерству, – говорит заместитель директора ДШИ №1 Татьяна Синькова. – Как педагог, наблюдая многие годы за успехами наших учеников, могу уверенно сказать, что музыкальные занятия развивают у детей умственные способности и мелкую моторику, тренируют память и мышление, приучают к дисциплине и аккуратности. Согласитесь, весьма полезные навыки в любых сферах жизни. И самое главное, музыка – это настроение, талант, артистизм и просто маленькое волшебство.

Для гостей из ДШИ №1 провели познавательную экскурсию по школьной музейной экспозиции, посвященной жизненному и боевому пути дважды Героя Советского Союза, генерала армии Павла Ивановича Батова.

– У нас получилось такое взаимное сотрудничество между школами, в котором соединились и патриотическое воспитание, и обмен полезной информацией, – отметила Татьяна Синькова. – Ребята узнали на встрече много нового, получили море положительных эмоций от концерта и общения.

Маргарита Бушуева, фото предоставлены педагогами ДШИ №1 им. Е.К. Тикоцкого