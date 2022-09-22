Музыкальный гастрольный спектакль «Финист – Ясный Сокол» показали в бобруйском театре

Вечером 22 сентября в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске прошел гастрольный спектакль Брянского областного театра юного зрителя.

В Единый день безопасности перед началом действия на сцену вышла сотрудник госавтоинспекции. Она в интерактивно-игровой форме напомнила маленьким зрителям и их родителям о правилах дорожного дорожного.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

С 21 по 24 сентября в Бобруйске проходят гастроли Брянского областного театра юного зрителя. Всего российские актеры покажут три постановки. Драму «Как Зоя гусей кормила» (16+) вновь покажут 24 сентября. Начало в 18.00.

Юным зрителям презентуют два музыкальных спектакля. «Финист – Ясный Сокол» (0+) по мотивам русской народной сказки. Следующий показ запланирован 24 числа в 10.00. Музыкальную сказку в двух действиях «Дядя Федор, пес и кот» (0+) зрители смогут увидеть 23 сентября в 18.00 и 24 числа в 11.00.