Мужчина в Бобруйске продавал кастрюли по завышенной цене

В органы внутренних дел Бобруйска поступили заявления от нескольких местных жителей, столкнувшихся с одинаковой проблемой. В первом случае мужчина сообщил, что незнакомый человек ходил по квартирам и предлагал купить набор высококачественной посуды известного бренда по хорошей цене. Бобруйчанин согласился на «заманчивое» предложение и приобрел комплект за 400 рублей, однако после ухода «гостя» обнаружил, что указанный на коробке производитель совсем не тот, который назывался продавцом.

В другом случае женщина пояснила, что ее 89-летняя мать, будучи дома, купила такой же комплект кастрюль и сковород у неизвестного мужчины. Продавец просил за посуду 500 рублей, и пожилая женщина заплатила ему 145 рублей и отдала пару золотых сережек.

В рамках проводимых проверок, сотрудники отделов милиции Первомайского и Ленинского районов УВД Бобруйского горисполкома, экспертам Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз были назначены судебные товароведческие экспертизы для определения стоимости наборов посуды.

По результатам проведенных экспертиз в обоих случаях эксперт пришел к выводам, что первоначальная стоимость каждого набора посуды составляет не более 229 рублей.

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают гражданам о рисках, совершая покупки у неизвестных лиц вне официальных торговых объектов. Прежде чем совершать дорогостоящую покупку, посоветуйтесь с родственниками или близкими людьми, а также требуйте у продавца документы, разрешающие на осуществление данного рода деятельности, документы на товар, кассовый чек и гарантийный талон.