Мутация коронавируса обнаружена в 22 европейских странах – ВОЗ

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружен в 22 странах Европы. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил сегодня на брифинге в Копенгагене.

"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - сказал Ханс Клюге.

Как пояснил директор бюро, этот штамм распространяется быстрее, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений. SARS CoV-2 (VOC) зарегистрирован во всех возрастных категориях, дети не относятся к группе повышенного риска. Как наблюдается в Великобритании и все чаще в Дании, новый вариант может со временем заменить другие.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в 53 странах региона в 2020 году зарегистрировано 26 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом и более 580 тыс. смертей из-за него. В начале 2021 года свыше 230 млн человек в Европейском регионе живут в странах с полной изоляцией, еще ряд стран намерены объявить о новых ограничениях на следующей неделе.