Можно ли к бобруйской Стене Плача, если ты не еврей?

Еще не все бобруйчане в курсе, но в исторической части нашего города есть своя Стена плача. действует она по аналогии с оригинальной в Израиле. Главный раввин Бобруйска Шауль Хабабо не видит препятствий в том, чтобы человек любого вероисповедания мог помолиться и оставить свою записку с желаниями здесь, в еврейском дворике. Небольшой туристический сквер, который появился в городе не так давно, находится среди двух отреставрированных стен старинной синагоги на углу улиц Чонгарской и Бахарова. С каждым годом место все больше притягивает туристов и преображается. Происходит это благодаря постоянному курированию проекта раввином города и пожертвованиям меценатов.

Так, один из жителей Бобруйска, побывав на экскурсии по историческому центру, задался вопросом о возможности наведаться к Стене Плача еще раз, но уже лично и с запиской. За несколько лет Шауль перевез в Израиль к оригинальной Стене Плача более 15 тысяч обращений к Богу, и никто не сортировал по принципу «еврей-не еврей». В Израиле остановку у знаменитой достопримечательности тоже делают представители любого вероисповедания. Главное правило при написании заветной мечты или молитвы – не желать никому зла. К слову, ранее этот объект – Стена Плача – был в действующей синагоге города. Его специально переместили во дворик, чтобы каждый желающий смог беспрепятственно посетить и оставить свое послание.