Мотоцикл в Бобруйске врезался в дерево – водитель и пассажирка получили травмы

Мотоцикл в Бобруйске врезался в дерево. ДТП произошло 29 мая в 13.15 на улице Карла Оппермана.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 40-летний местный житель, проезжая на мотоцикле Honda, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево.

Водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

- Во избежание подобных ДТП при управлении мототранспортом необходимо быть внимательными и рассудительными, нужно умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями, - отмечают в ГАИ.