Мощные сирены спецтехники МЧС помогли бобруйчанке выбраться из лесной чащи

Лесное богатство нашей страны имеет огромную популярность. Однако, перед походом в лес нужно предусмотреть не только комфортное времяпрепровождение, но и позаботиться о безопасности.

– 24 июля днем поступило сообщение Бобруйским спасателям от гражданки Л. о том, что она заблудилась в лесу, – рассказывает Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС . – Женщина 1965 года рождения сообщила, что ушла в лес возле станции Красный Брод Вишневского с/С Бобруйского района, место нахождения не известно.

Далее связь прервалась. На место выехали спасатели. Для проведения поисков были задействованы работники Бобруйского ГРОЧС, сотрудники Бобруйского РОВД, лесники Домановского лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз».

Мощные сирены спец техники создавали хороший ориентир для женщины. Менее чем через час гражданка Л. самостоятельно вышла навстречу к спасателям. В медицинской помощи она не нуждалась.