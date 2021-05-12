Мощная магнитная буря ожидается с 12 мая

Сильная и продолжительная магнитная буря ожидает человечество в мае. Об этом рассказала астролог Виктория Масленникова.

– Майские магнитные бури будут отличаться своей продолжительностью, – отмечает специалист. – Для метеочувствительных людей начнется неблагоприятный период. Временами может ухудшаться состояние и абсолютно здоровых людей. В это время стоит внимательно относиться к своему самочувствию.

По словам астролога, мощная затяжная буря начнется 12 мая и продлится около пяти суток (до 17 мая включительно). Пик удара ожидается на 13 и 14 мая нынешнего года. Отмечается, что сила ударов – до шести баллов. В остальное время колебания прогнозируются до четырех баллов.

– В эти дни метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, головные боли, тошноту, вялость, быструю утомляемость и ломоту тела. Возможна бессонница, а также состояние нервозности, раздражительности и апатии, – подчеркивает Виктория Масленникова. – Внимательно следите за показателями артериального давления. В данный период стоит отменить физические нагрузки. Практикуйте йогу, совершайте дальние пешие прогулки. Откажитесь от жирной пищи, кофе и энергетиков, отдайте предпочтение травяным чаям.

Магнитным бурям наиболее подвержены гипертоники, гипотоники, диабетики, а также те, кто имеет сердечно-сосудистые, аутоимунные, хронические и онкологические заболевания, отмечает специалист.

Астролог также предупредила, что в период с 20 по 25 мая ожидается еще одна магнитная вспышка.

– Она не настолько серьезная, как нынешняя. В это время можно почувствовать классические симптомы проявления метеозависимости, – заключила Масленникова.