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Морозная погода в ближайшие дни будет способствовать образованию льда на водоемах

belta 43 0

Морозная погода в ближайшие дни будет способствовать образованию льда на водоемах

"С 12 по 14 января на водных объектах страны отмечалось усиление ледообразовательных процессов. На реках наблюдались колебания уровней воды, на притоке Березины реке Свислочь у деревни Теребуты уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму", - рассказали в Белгидромете.

На 15 января ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у Суража и деревни Улла (и на большинстве ее притоков), Днепре у Жлобина, Соже у Гомеля, на некоторых их притоках и отдельных притоках Припяти. На остальном протяжении указанных рек, а также на Немане, Вилии и Березине фиксируются забереги и шугоход.

Сплошной ледяной покров отмечается на водохранилищах Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты и Червоное, неполный - на озере Нарочь. На Чигиринском и Вилейском водохранилищах установился ледостав толщиной 10 см и 21 см соответственно.

"В ближайшие дни морозная погода будет способствовать дальнейшему ледообразованию на реках и нарастанию толщины льда на водоемах", - прогнозируют в Белгидромете.

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