Молодым районам – звучные названия! Стало известно, как переименуют 5, 6 и 7 микрорайоны
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Инициативу переименовать 5, 6 и 7 микрорайоны города, чтобы их названия стали более благозвучными, предложил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев в прошлом году во время закладки капсулы на месте будущей школы №35 в 7 микрорайоне.
Какие имена приобретут районы, предложили выбрать самим бобруйчанам. Горожане активно предлагали варианты, связанные с историей местности, ее современным обликом, примечательными местами. Были даже образно-поэтические, относящиеся к личными ассоциациям с микрорайоном.
Все предложения горожан уже рассмотрены, а лучшие варианты названий определены на конкурсной основе. Как же теперь будут называться микрорайоны?
5 микрорайон – Северный
6 микрорайон – Приберезинский
7 микрорайон – Молодежный
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