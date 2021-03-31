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Молодым районам – звучные названия! Стало известно, как переименуют 5, 6 и 7 микрорайоны

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Молодым районам – звучные названия! Стало известно, как переименуют 5, 6 и 7 микрорайоны

Инициативу переименовать 5, 6 и 7 микрорайоны города, чтобы их названия стали более благозвучными, предложил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев в прошлом году во время закладки капсулы на месте будущей школы №35 в 7 микрорайоне.

Какие имена приобретут районы, предложили выбрать самим бобруйчанам. Горожане активно предлагали варианты, связанные с историей местности, ее современным обликом, примечательными местами. Были даже образно-поэтические, относящиеся к личными ассоциациям с микрорайоном.

Все предложения горожан уже рассмотрены, а лучшие варианты названий определены на конкурсной основе. Как же теперь будут называться микрорайоны?

5 микрорайон – Северный

6 микрорайон – Приберезинский

7 микрорайон – Молодежный

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