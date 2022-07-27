Молодые сотрудники пополнили ряды следователей Могилевской области. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Первый рабочий день у восьми молодых специалистов начался со встречи с начальником УСК по Могилевской области Владимиром Шалухиным. Он отметил, что профессия следователя престижна и почетна. "Сегодня вы перевернули еще одну страницу своей жизни, и только от вас зависит, какие памятные даты и события будут туда вписаны. Вам, молодым, придется приложить максимум усилий, чтобы стать настоящими профессионалами", - подчеркнул Владимир Шалухин.

Начальник УСК поздравил молодых сотрудников с поступлением на службу в следственные подразделения Могилевской области, вручил служебные удостоверения и памятки. После этого новоиспеченные следователи встретились с руководителями и сотрудниками структурных подразделений областного управления. Их познакомили с особенностями прохождения службы и работы. Особое внимание было уделено вопросам дисциплины и значению для офицера кодекса чести.