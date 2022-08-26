Молодой отварной картофель. Польза и вред

Сегодня трудно себе представить такое застолье, которое обходилось бы без картофеля. В настоящее время известно огромное количество блюд, для приготовления которых используется этот полезный и вкусный клубнеплод. Среди этих блюд есть как простые в приготовлении, так и сложные.

Картошка – это настоящая палочка-выручалочка для хозяек. Этот овощ всегда поможет, когда необходимо что-то быстро приготовить. Недаром картошку часто называют нашим вторым хлебом. А ведь впервые появился картофель на нашем континенте не многим более четырех столетий тому назад. Причем тогда он многим не понравился.

Поначалу в пищу его вовсе не употребляли, а просто использовали как декоративное растение. К счастью, сегодня многое известно не только о превосходном вкусе подземной части этого растения, но и о том, какую пользу она приносит нашему организму. Особенно полезными являются молодые клубни.

Как и любые другие овощи, молодая картошка содержит в себе немалое количество биофлавоноидов. В ней присутствует много витаминов, в том числе А, В, С и пр. Отдельно стоит сказать о витамине С. Его в молодой картошке примерно в три раза больше, чем в тех клубнеплодах, которые уже пролежали несколько месяцев.

Что касается простых сахаров, то их в картофеле не очень много. То же самое касается и жиров. Примечательно, что в картофеле отсутствует холестерин. При этом в нем содержатся клетчатка и органические кислоты, которые значительно улучшают работу пищеварительной системы.

Примерно на 2% клубнеплод картофеля состоит из белка, в котором содержится больше половины всех незаменимых аминокислот. Богата картошка и полезными микроэлементами, такими, как калий, кальций, магний и пр.

В молодых клубнеплодах содержатся очень сильные антиоксиданты, замедляющие старение и улучшающие здоровье. Также они предотвращают развитие опухолей, благотворно влияют на кровеносную систему.

Калорийность

Молодая картошка идеально подходит для приверженцев здорового питания и для тех, кто следит за своим весом. Ведь этот продукт относится к низкокалорийным. В сыром молодом картофеле содержится лишь около 60 ккал. Если его сварить, калорийность увеличится, но не на много – примерно на 20 ккал.

Даже диетологи, которые постоянно советуют отказываться от картошки всем, кто следит за своей фигурой, не спорят с тем, что молодые клубнеплоды этого растения не способствуют увеличению веса, а, наоборот, приносят лишь пользу.

Как определить возраст клубнеплодов?

Отличить молодой, только что созревший картофель от того, который уже пролежал несколько месяцев, довольно просто. Для этого не нужно проводить никаких лабораторных анализов. Достаточно просто посмотреть на продукт.

Молодые клубнеплоды покрыты нежной, тонкой, наполовину прозрачной кожурой. Старая же картошка более сморщенная, кожура ее толстая и не прозрачная.

Важно!

Следует избегать покупки картошки, кожура которой имеет зеленоватый оттенок. В ней содержится соланин – ядовитое вещество, не пригодное для пищи.

Польза

Обычно перед термической обработкой картофель лишают кожуры. Но в случае с молодыми клубнеплодами кожуру лучше оставлять, ведь сразу под ней расположена большая часть полезных веществ. Положительное влияние на наш организм молодой картофель может оказать как в сыром виде, так и будучи приготовленным.

Жареная картошка

Все, кто стремится сбросить вес, знают, что жареная картошка – это очень тяжелое для переваривания блюдо. И это действительно так, но лишь в том случае, если речь идет о старом картофеле. Молодая же картошка даже в жареном виде остается низкокалорийной.

В ней полностью отсутствуют жиры и почти нет простых сахаров. А это значит, что ее вполне можно считать диетической пищей.

Сырая картошка

Измельченный на терке сырой молодой картофель помогает избавиться от отечности и убрать мешки под глазами. Он нередко используется в народной медицине в качестве компонента для приготовления различных лекарственных средств. Если употреблять сырую молодую картошку без соли, организм избавится от всей лишней жидкости.

Достижению такого эффекта способствует содержащийся в клубнеплоде калий. Дело в том, что натрий, который, как известно, является одним из основных компонентов пищевой соли, способен притягивать воду. Если натрия в организме много, то и объем жидкости увеличивается. Калий же не позволяет натрию притягивать воду.

Влияние на сердце

Все тот же калий, который в большом количестве присутствует в молодом картофеле, оказывает благотворное влияние на сокращения сердца. Так как этот микроэлемент, попадая в наш организм с другими продуктами, долго не задерживается и быстро выводится вместе с потом и другими продуктами жизнедеятельности, его уровень следует поддерживать. Как раз это и помогает делать молодой картофель.

Влияние на нервную систему

Для ученых уже давно не является секретом тот факт, что картошка обладает антистрессовыми свойствами. Она положительно воздействует на нервную систему. Этому способствуют прежде всего витамин В6 и магний. Первый участвует в передаче нервных импульсов. А магний успокаивает нервную систему, обеспечивая стабильные реакции на различные раздражители.

Влияние на мышцы

Для того чтобы мышцы могли нормально сокращаться, требуется вода. Если в организме будет недостаточно жидкости, мышца не сможет увеличиваться и уменьшаться в объеме. Из-за этого сковываются движения, возникает судорога, появляется сильная мышечная боль.

Конечно, калий, который в большом количестве присутствует в молодом картофеле, способствует быстрому устранению воды из организма. Но выводит он только ту влагу, которая является лишней. В мышцах же вода остается, и поэтому они могут нормально функционировать.

Влияние на пищеварение

Даже термически обработанный молодой картофель является низкокалорийным, легко усваиваемым продуктом. В нем содержится не многим более 15% углеводов. Причем большая часть из них – это крахмал и декстрин. А они легко перевариваются.

Вареная молодая картошка помогает при различных заболеваниях, связанных с работой желудка. Ее рекомендуют употреблять тем, кто страдает гастритом и язвой.

Вред

Вред картошки – это понятие весьма относительное. Если правильно употреблять этот продукт, то польза для организма будет очевидна. Но, разумеется, не стоит есть его слишком много.

Суточная норма

Так, если необходимо сбросить вес, следует сократить суточную норму этого продукта до 0,2 кг. Причем употреблять в этом случае рекомендуется либо вареную картошку, либо печеную. А вот от картофеля фри лучше совсем отказаться, так как его употребление значительно повышает риск развития болезней желудка, почек и печени.

Соланин

Важно также помнить о ядовитом веществе – соланине. Если клубнеплоды долго подвергаются воздействию света, их кожура может позеленеть. А это означает, что объем токсичного вещества увеличился. Зеленые участки картошки нужно обязательно срезать перед тем, как употреблять ее в пищу.

Нитраты

Стоит также сказать о нитратах. В молодой картошке их больше, чем в старой. Чтобы уменьшить их количество, перед приготовлением картошку следует около часа подержать в воде. Уменьшению нитратов также способствует хранение продукта в холодильнике.

Заключение

Молодой картофель появляется уже в мае и может радовать в течение всего лета. Он применяется не только в кулинарии, но также в медицине и косметологии. Но основные его преимущества – приятный вкус и присутствие большого количества полезных веществ.

Долгое время картофель считался «нездоровой» едой и источником пустых калорий. Диетологи упирали на то, что количество картофеля в рационе нужно снижать. Но последние исследования убедительно доказывают, что при определенных обстоятельствах этот овощ очень полезен для здоровья.

По материалам stiralkovich.ru.