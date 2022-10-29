Молодежный парламент и городской Совет депутатов Бобруйска в Минске

Земляков встретила Ирина Рынейская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке.

Во главе делегации председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов и лидер Молодежного парламента Бобруйска Максим Цед.

В Минск приехали представители Молодежного парламента, в том числе учащиеся учреждений образования города на Березине, а также депутаты горсовета.

Помимо прочего, в этот день бобруйчане обсудили проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». В центре внимания также были предлагаемые в Избирательный кодекс новации.

16-летний Ярослав Кузнецов, член Молодежного парламента Бобруйска, учащийся 11 «Б» класса средней школы №16 поделился своими эмоциями и впечатлениями:

– Год назад я был избран в Молодежный парламент при Бобруйском городском Совете депутатов. Теперь я принимаю активное участие в жизнедеятельности парламента. На самом деле Молодежный парламент вносит значительный вклад в жизнь людей. Мы участвуем в общественно-политической жизни общества, а также даем идеи, которые в дальнейшем предлагаем городской исполнительной власти. К примеру, недавно мы сделали проект по строительству скейт-парка в микрорайоне «Приберезинский». Сегодня он открыт между средними школами №№10 и 31 и радует бобруйчан.

В этой поездке все было очень интересно! Впечатления остались незабываемые! Особенно запомнилась Президентская библиотека, где нам показали уникальные архивные издания, связанные историей города Бобруйска. В Овальном зале Палаты представителей мы узнали, как проходят заседания, и какие вопросы выносятся на рассмотрение, сделали памятное фото. Кроме того, после мы поехали на фабрику «Коммунарка», где увидели как изготавливаются белорусские сладости, известные не только у нас в стране, но и далеко за рубежом.

Я благодарен за полученные знания, незабываемые эмоции и приятные впечатления.

Читайте подробности в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё», который выйдет в среду, 2 ноября.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.