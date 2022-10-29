Молодежный парламент и городской Совет депутатов Бобруйска в Минске

28 октября делегация Бобруйска посетила Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, Президентскую библиотеку, кондитерскую фабрику «Коммунарка».
Земляков встретила Ирина Рынейская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке.
Во главе делегации председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов и лидер Молодежного парламента Бобруйска Максим Цед.
В Минск приехали представители Молодежного парламента, в том числе учащиеся учреждений образования города на Березине, а также депутаты горсовета.
Помимо прочего, в этот день бобруйчане обсудили проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». В центре внимания также были предлагаемые в Избирательный кодекс новации.
16-летний Ярослав Кузнецов, член Молодежного парламента Бобруйска, учащийся 11 «Б» класса средней школы №16 поделился своими эмоциями и впечатлениями:
– Год назад я был избран в Молодежный парламент при Бобруйском городском Совете депутатов. Теперь я принимаю активное участие в жизнедеятельности парламента. На самом деле Молодежный парламент вносит значительный вклад в жизнь людей. Мы участвуем в общественно-политической жизни общества, а также даем идеи, которые в дальнейшем предлагаем городской исполнительной власти. К примеру, недавно мы сделали проект по строительству скейт-парка в микрорайоне «Приберезинский». Сегодня он открыт между средними школами №№10 и 31 и радует бобруйчан.
В этой поездке все было очень интересно! Впечатления остались незабываемые! Особенно запомнилась Президентская библиотека, где нам показали уникальные архивные издания, связанные историей города Бобруйска. В Овальном зале Палаты представителей мы узнали, как проходят заседания, и какие вопросы выносятся на рассмотрение, сделали памятное фото. Кроме того, после мы поехали на фабрику «Коммунарка», где увидели как изготавливаются белорусские сладости, известные не только у нас в стране, но и далеко за рубежом.
Я благодарен за полученные знания, незабываемые эмоции и приятные впечатления.
Читайте подробности в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё», который выйдет в среду, 2 ноября.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.