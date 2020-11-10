Бобруйские «вольницы» поделились эмоциями после победы на Кубке Беларуси во Всемирный день молодежи
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Сегодня, 10 ноября, отмечается Всемирный день молодежи. В этот день на радио «Zефир FM» в утреннем шоу #5ПЯТНИЦ побывали Ваграм Оганисян, старший тренер среди кадетов и юниорок по вольной женской борьбе, Алина Максимова и Евгения Андрейчикова – призеры Кубка Беларуси по вольной борьбе.
Бобруйские «вольницы», завоевавшие золотые медали, поделились своими эмоциями после прошедшего события в эфире самого сладкого радио страны.
Слушайте подкаст прошедшего эфира прямо по ссылке.
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