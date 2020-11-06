Победа бобруйских спортсменок на Кубке Беларуси по борьбе

5 ноября в Минске закончился Кубок Беларуси по борьбе вольной. В составе женской сборной области, за награды Кубка боролись сразу семь «вольниц» из Бобруйска.

В четырех из десяти категорий, спортсменки Бобруйского УОР-а праздновали победу. Залина Сидакова (55 кг), Ирина Курочкина(57 кг), Алина Максимова (62 кг) и Евгения Андрейчикова (65кг) завоевали «золото». «Серебро» взяла Анастасия Енотова (62 кг), а Мария Гулида (59 кг) воспитанница областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006», добыла «бронзу». Еще одна «спартаковка» Кристина Здункевич (62 кг) заняла пятое место в итоговом протоколе соревнований.

В командном первенстве, сборная Могилевской области, набрав 225 очков, одержала убедительную победу на Кубке Беларуси 2020 года. Спортсменок готовили тренеры Ваграм Оганисян, Артур Зайцев, Михаил Капустин и Сергей Лукомский.

Ваграм Оганисян и Артур Зайцев с командой девушек на занятиях (06.11.2020, Бобруйск, БГУОР)

Заместитель директора Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» И. А. Бегунов