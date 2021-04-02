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Мокрый снег и дождь. Погода на 3 апреля

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Мокрый снег и дождь. Погода на 3 апреля

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов.

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