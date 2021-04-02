Мокрый снег и дождь. Погода на 3 апреля
96 0
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов.
также
-
Мокрый снег и дождь. Погода на 3 апреля
-
График отключения горячей воды в период ремонтной кампании 2021 года
-
Дождь и мокрый снег. Погода на 2 апреля
-
Это обманчивое 1 апреля… Над чем смеялись, чему улыбались наши предки
-
Облачно с прояснениями и до +19°С. Погода на 1 апреля