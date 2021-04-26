Мокрый снег и дождь. Погода на 27 апреля
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Во вторник ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем - 4-10 градусов тепла.
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