Могут ли лифты оборваться и рухнуть вниз, как в кино?

В многоэтажном доме лифты совершают за день сотни рейсов, поднимая и опуская пассажиров на разные этажи. Подъемные устройства способны выдерживать большие нагрузки даже при очень активной эксплуатации, при условии соблюдения пользователями техники безопасности, а также при недопущении перегрузок и регулярном проведении плановых ремонтов. Что нужно знать о лифте простому обывателю, живущему в типовой «многоэтажке»?

Белорусскому потребителю хорошо знакомы марки лифтов «ЛП-0401К» и «ЛП-0601K» (ОАО «Могилевлифтмаш»), а также – LuxLift (ЗАО «Гомельский лифтостроительный завод»), корпорация KONE,OTIS (Китай) и Schindler (Швейцария). В основном в многоэтажных жилых домах Республики Беларусь сегодня применяются канатные пассажирские лифты, крепящиеся одним концом троса к кабине, а другим – через шкив лебёдки – к противовесу.

Лифты бывают с машинным помещением или без него, с различным пределом огнестойкости и прочности комплектующих узлов. Чем выше здание, тем важнее скорость движения лифтовой кабины. Современные скоростные лифты способны развивать скорость до 17 м/с.

Кабины лифтов, выпускаемых современными производителями, имеют разные виды внутренней отделки: серийную, оригинальную и повышенной комфортности (люкс). Конструкции пассажирских подъемников предусматривают соблюдение всех современных правил безопасности.

Стандартные лифты, установленные в жилых высотных домах Республики Беларусь, имеют грузоподъёмность от 225 до 1275 кг, с запланированной высотой подъёма до 30 этажей. Размеры и прочие параметры пассажирских лифтов в жилых домах регулируются стандартами.

Всё лифтовое оборудование, используемое для монтажа электрического подъемника, должно быть изготовлено специализированными предприятиями по конструкторской документации и техническим условиям, которые разрабатываются и утверждаются в соответствии с ТНПА.

Пассажирский лифт, расположенный в обычном жилом доме, состоит из нескольких узлов, каждый из которых подлежит замене или модернизации в строго установленный срок. К примеру, лебедка, низковольтное комплектное устройство, вводное устройство, кабина и противовес рассчитаны в среднем на 25 или 30 лет эксплуатации.

Скажем сразу: падение лифта в шахту при обрыве канатов – событие маловероятное, фактически невозможное. Кабину пассажирского лифта поднимают от трех до пяти канатов (в зависимости от конструкции), которые никак не могут оборваться одновременно. В случае не только обрыва, но и ослабления хотя бы одного каната сразу сработает включатель слабины канатов. Если скорости движения кабины лифта превысит номинальную на 15% и более, то ограничитель скорости включает механизм ловителей, и лифт остановится на любом отрезке шахты.

Пассажирский лифт «склонен» прекращать движение в случае любой неисправности, и пусть эта мера безопасности причиняет пассажирам неудобства, она ограждает их от более серьезных неприятностей, вплоть до угрозы здоровью и жизни.

Часто лифт совершает аварийную остановку в случае сбоя в работе привода дверей, на которые приходится основная нагрузка.

В случае отключения в доме электричества кабина лифта механически блокируется в шахте, и даже при появлении электротока устройство подъемника не приводится заново в движение до тех пор, пока лифтер вручную не запустит лифт.

Самостоятельная диагностика

За состояние лифтов в жилых домах Республики Беларусь сегодня отвечают обслуживающие организации. Однако в целях предупреждения аварий жильцы могут сами позаботиться о своей безопасности, обратив внимание на явные неисправности в работе подъемников.

Насторожить пользователей должны следующие признаки:

громкий шум и скрипы при движении кабины, вибрация, резкие толчки по прибытии на этаж, изменение скорости движения кабины;

неисправности кнопок вызова, отсутствие освещения в лифте, отсутствие связи с диспетчером;

визуально диагностируемый физический износ любых частей подъемника.

Двери лифта должны открываться полностью, между порогом кабины и порогом дверей шахты лифта горизонтальное расстояние должно быть не более 35 мм.

В случае столкновения с каким-то предметом в процессе автоматического закрытия двери кабины должны прекратить движение и начать заново открываться.

Жители дома должны незамедлительно сообщать диспетчеру об актах вандализма, повлиявших на работу лифта.

Лифты являются частью общедомового имущества, поэтому их обслуживание и текущий ремонт осуществляются за счет средств, отчисляемых жильцами на капремонт. В случае необходимости замены лифтового оборудования это решение принимается общим собранием жильцов, после чего работы оплачиваются средствами из местного бюджета либо средствами, собранными на капремонт собственниками жилья.

Застряли в лифте. Что делать?

Главный совет: не паниковать. Нажмите кнопку вызова диспетчера, и через 10-15 минут придет лифтер и выпустит вас из заточения. Кабина застрявшего лифта ставится на ближайший этаж вручную путем вращения штурвала лебедки. После этого лифтер открывает двери шахты над кабиной и с ее крыши освобождает пассажиров, открыв им двери специальным ключом.

Не стоит пытаться выбраться из лифта самостоятельно: кабина может тронуться с места в любой момент.

Пространство лифта не герметично, поэтому застрявшие в кабине пассажиры не рискуют остаться без доступа кислорода, но курить в кабине, разумеется, не стоит.

Если кому-то из участников инцидента стало плохо в кабине застрявшего лифта, об этом стоит сообщить диспетчеру, чтобы тот вызвал медиков.

В случае если диспетчер не отзывается на вызов, застрявшие в лифте граждане могут позвонить знакомым, попросив их вызвать аварийную службу.

Максим СТАВЕР

Старший государственный инспектор

Бобруйского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Госпромнадзора