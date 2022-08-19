Могилевский облисполком увеличивает средства, направляемые на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время совещания с банками региона по вопросу оказания государственной финансовой поддержки за счет средств областного бюджета субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на основании указа Президента Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №255.

Как пояснил Руслан Страхар, областной исполнительный комитет увеличивает средства на компенсацию банковских процентов по кредитам. Таким образом, предприниматель получает кредит по льготной ставке. А на весь срок обслуживания кредита облисполком компенсирует часть процентной ставки. В свою очередь предприниматель развивает бизнес и самое важное - создает новые рабочие места.

Что касается компенсации банковских процентов по кредитам, то здесь работа будет проводиться по двум схемам. Первая – предприниматель обращается в банк-партнер, получает коммерческий кредит, облисполком компенсирует полставки рефинансирования на весь срок погашения этого кредита. Вторая схема – облисполком размещает средства в депозиты, банки-партнеры выдают кредит сразу под меньший процент.

«Могилевским облисполкомом проводится постоянная работа по поддержке предпринимательства в рамках государственной программы по развитию и поддержке предпринимательства по различным направлениям, - рассказал Руслан Страхар. – Среди популярных - функционирование и развитие центров поддержки предпринимательства, которые организуют работу по информированию, обучению и переобучению предпринимателей. Кроме того, в соответствии с государственной программой на сегодняшний день у нас есть возможность оказывать реальную поддержку в виде компенсации процентов за пользование кредитными ресурсами».

К слову, последние несколько лет с учетом определенных ограничений (ковидных либо санкционных) облисполком оказывал поддержку в рамках имеющихся возможностей. В этом году председатель облисполкома Анатолий Исаченко принял решение усилить эту поддержку.

Именно поэтому, прежде всего, существенно активизируется информационная работа как с бизнес сообществом региона, так и с банками-партнерами, функционирующими в РБ, занимающимися кредитованием малого и среднего бизнеса.

«Мы готовы усиливать эту работу, направлять дополнительные ресурсы на компенсацию процентов субъектам малого бизнеса на реализацию проектов, - подчеркнул Руслан Страхар. - Это могут быть любые капитальные затраты от предпринимателей нацеленные на создание новых рабочих мест. Среди которых - покупка недвижимости, приобретение оборудования, транспортных средств».

Еще одна главная цель на сегодняшний день, по словам заместителя председателя облисполкома – призвать малый и средний бизнес приносить новые предложения для рассмотрения: «Сегодня мы еще раз обращаемся к бизнесу – приносите новые проекты. Мы готовы рассматривать предложения и помогать реализовывать инициативы».

С предложениями можно обращаться в администрации или управления и отделы экономики своих городов и районов, либо в комитет экономики Могилевского облисполкома.

Галина Гаврилович,

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