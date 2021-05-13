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Могилевский областной театр кукол приедет в Бобруйск с гастролями

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Могилевский областной театр кукол приедет в Бобруйск с гастролями

Могилевский областной театр кукол 22 мая приедет в театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича Бобруйска с гастролями.

Как сообщили в учреждении культуры, в 12.00 пройдет обучающий спектакль-игра по мотивам русской народной сказки «Колобок». В 18.00 состоится показ необычной музыкальной версии истории о Золушке.

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