Могилевский областной театр кукол приедет в Бобруйск с гастролями

Могилевский областной театр кукол 22 мая приедет в театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича Бобруйска с гастролями.

Как сообщили в учреждении культуры, в 12.00 пройдет обучающий спектакль-игра по мотивам русской народной сказки «Колобок». В 18.00 состоится показ необычной музыкальной версии истории о Золушке.