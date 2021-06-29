В стране проходит республиканский конкурс публикаций на экологическую тематику

Участие в конкурсе могут принять все желающие, опубликовавшие свои очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе и рациональном использовании природных ресурсов, в периодических печатных изданиях в период с 15 мая 2020 года до 15 мая 2021 года в одной из категорий – учащиеся, любители, профессионалы.

Для участия необходимо в срок до 12 июля 2021 года, направить свои работы в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды (по адресу: 212026 г. Могилев, ул. Орловского, 24Б) с пометкой «На республиканский конкурс на лучшую публикацию на экологическую тематику».

Участники также должны приложить к работе информационный листок с указанием категории, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) и возраста автора, почтового адреса и телефона. Конкурсные работы должны быть представлены в виде газетной или журнальной вырезки либо в виде рукописного или печатного текста с обязательным указанием названия периодического печатного издания, в котором эта работа была ранее опубликована, номера и даты выпуска.

По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращаться в Бобруйскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95а или по телефону 74-54-57.