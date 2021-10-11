Могилевская область в 2021 году увеличила экспорт продукции в Приморский край на 84%.

Об этом сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, подводя итоги Дней Республики Беларусь в Приморском крае, которые проходили с 5 по 11 октября во Владивостоке.

Правительством страны Приднепровский край определен ответственным за сотрудничество с Приморским краем от имени Беларуси.

В связи с этим Могилевский облисполком уже несколько лет проводит активную работу по налаживанию и выстраиванию партнерских взаимоотношений с данным регионом.

На прошлой неделе состоялся визит делегации Синеокой в Приморский край, во время которого обсуждались различные направления сотрудничества, подводились определенные итоги.

«В текущем году Беларусь увеличила экспорт поставок продукции в Приморский край на 43%. Что касается вклада Могилевской области, то здесь цифра еще выше – 84%, - отметил Руслан Страхар. В то же время импорт приморских товаров вырос на 35%.

Сальдо торговли с Приморьем положительное. И оно продолжает увеличиваться. Все это говорит о выстраивании двухстороннего партнерства. Мы нацелены на то, чтобы оно приносило выгоду обоим нашим странам».

Заместитель председателя подчеркнул: Дни Республики Беларусь в Приморском крае проводились впервые.

И важнейшей их составляющей стала ярмарка-продажа белорусских товаров и выставка сельскохозяйственной техники, производимой в Синеокой.

18 белорусских организаций и предприятий презентовали здесь свою продукцию.

«Что касается продуктов питания, мы уже прошли определенный путь, и у наших основных переработчиков - «Бабушкиной крынки», Могилевского и Бобруйского мясокомбинатов, «Красного пищевика» - заключены прямые договора на поставку продукции в торговые сети Приморского края, - пояснил Руслан Страхар. – Нынешняя выставка позволила показать всю гамму выпускаемых товаров.

Мы видели неподдельный живой интерес, а главное - положительные отзывы о качестве нашей продукции.

Сейчас намерены существенно расширять линейку поставок, работать над логистикой, чтобы расстояние между Беларусью и Приморьем не мешало напрямую реализовывать наши товары».

Говоря о перспективах, заместитель председателя облисполкома рассказал про суть протокола, подписанного по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству между двумя странами.

«Здесь нашли отражение вопросы, над которыми нам еще предстоит работать, - констатировал Руслан Страхар. - Они затрагивают самые различные направления.

Важным элементом является создание в ближайшее время на территории Приморья полноценного выставочного и сервисного центра по реализации и сопровождению белорусской техники.

Это является серьезным шагом, чтобы не просто продавать технику, а обслуживать ее, на месте представлять широкому кругу потребителей».

Прорабатывается и дальнейшее продвижение продукции ОАО «Могилевлифтмаш»: лифтов и лифтового оборудования, парковок ротерного и карусельного типа.

«Интерес к данному направлению есть. Сейчас предстоит работа по согласованию технических характеристик, определению площадок для их строительства на территории Владивостока и Приморского края», - рассказал Руслан Страхар.

Целый ряд направлений сотрудничества намечен в сельском хозяйстве. Это апробация и внедрение наших сортов картофеля на территории Приморья, экспертная поддержка и научное сопровождение в выращивании фруктовых садов, помощь в переоснащении техники на гусеничный ход.

Также во время заседания рабочей группы было определена минимальная потребность Приморского края в технике, выпускаемой предприятиями Беларуси на 2022 год - 336 единиц. «Есть конкретные покупатели, и этот список не закрыт.

В течение года мы намерены его расширять», - подытожил заместитель председателя облисполкома.

Значимым элементом Дней Республики Беларусь в Приморском крае стал бизнес-форум, где было представлено более 60 предприятий и организаций. Некоторые из них уже работают на рынке Приморья и хотели бы расширить присутствие, другие – найти партнеров. Совместно с Торгово-промышленной палатой Приморского края для них были подобраны контрагенты. Сейчас идет кропотливая работа по наполнению этих соглашений конкретными цифрами и поставками.

Под эгидой Министерства архитектуры и строительства прорабатывает вопрос реализации конкретных строительных продуктов и услуг.

«Самым главным сдерживающим фактором является расстояние. Мы понимаем, что перевозить туда рабочую силу в полном объеме - экономически нецелесообразно», - подчеркнул Руслан Страхар.

Сейчас ведутся переговоры по оказываю инжиниринговых услуг, сопровождению проектов. Для Приморского края интересны поставки домокомплектов как из традиционных строительных материалов (блок, кирпич), так и деревянные дома шкловского завода.

«Идет корректировка наших строительных проектов с учетом климатических условий Приморского края: прорабатывается дополнительное утепление, технические параметры. Необходимо сделать так, чтобы доставка и возведение позволяло готовому дому конкурировать с имеющимися на той территории объектами. Мы уверены, что и в данном случае сможем найти приемлемые решения».

Фото Галины Гаврилович