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Могилевская область признана лучшей по итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания населения за 2020 год

mogilevnews 62 0

Могилевская область признана лучшей по итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания населения за 2020 год

В Министерстве здравоохранения подвели итоги республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2020 год. Победителем среди административных территорий признана - Могилевская область. Второе место - Минская, третье - Гомельская.

Лучшей в номинации «Фельдшерско-акушерские пункты», с вручением диплома Iстепени, признан Вейнянский ФАП Могилевской поликлиники № 6.

Также третье место (Диплом 3 степени) в номинации «Врачебные амбулатории» присуждено  Тимоновской амбулатории врача общей практики Климовичской ЦРБ.

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