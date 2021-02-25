Могилевская область признана лучшей по итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания населения за 2020 год
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В Министерстве здравоохранения подвели итоги республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2020 год. Победителем среди административных территорий признана - Могилевская область. Второе место - Минская, третье - Гомельская.
Лучшей в номинации «Фельдшерско-акушерские пункты», с вручением диплома Iстепени, признан Вейнянский ФАП Могилевской поликлиники № 6.
Также третье место (Диплом 3 степени) в номинации «Врачебные амбулатории» присуждено Тимоновской амбулатории врача общей практики Климовичской ЦРБ.