Могилевская область принимает эстафету автопробега «Cимвол единства»

9 сентября

9 сентября автопробег прибывает из аг. Копысь Витебская область

9:30 -10:00 – Старт автопробега,

аг. Александрия, Шкловский район:

площадка в Александрийской школе

11:00 – г. Круглое, проведение торжественного мероприятия:

ул. Советская 60 , площадка возле РДК

11:45 – г. Белыничи, проведение торжественного мероприятия:

аг. Вишов, Аллея Славы

12:30 – г. Могилев, проведение торжественного мероприятия:

Буйничское поле, аг. Буйничи

13:45 – г. Дрибин, проведение торжественного мероприятия:

братская могила, ул. Ленина

14:30 – г. Горки, проведение торжественного мероприятия:

памятник «Скорбящая мать»,

ул. Новопроектная

16:00 – г. Мстиславль, проведение торжественного мероприятия: Курган Славы

17:00 – г. Кричев, проведение торжественного мероприятия:

Дворец Потемкина

17:30– г. Климовичи, проведение торжественного мероприятия:

братская могила, городской парк

18:30 – г. Хотимск, проведение торжественного мероприятия:

братская могила по ул.Кирова

19:15 – г. Костюковичи, проведение торжественного мероприятия:

мемориал, ул. Ленинская

10 сентября

8:00 - выезд из г. Костюковичи

09:00 – г. Краснополье, проведение торжественного мероприятия: Курган Славы

09:45 – г. Чериков, проведение торжественного мероприятия:

парк Победы, сквер Защитников Отечества, ул. К. Маркса 40

10:30 – г. Чаусы, проведение торжественного мероприятия:

Лыжероллерная трасса,

ул. Верхне-Яловская

12:00 – г. Славгород, проведение торжественного мероприятия:

памятный знак мирным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне вблизи

д. Рабовичи

13:15 – г. Быхов, проведение торжественного мероприятия:

площадь Октябрьская

14:40 – г. Кличев, проведение торжественного мероприятия:

Центральная площадь,

ул. Ленинская

15:45 – г.Кировск, проведение торжественного мероприятия:

братская могила, ул. Гагарина

16:30 – г. Бобруйск, проведение торжественного мероприятия:

Бобруйская крепость, Братская могила Советских военнопленных

17:30 – г. Осиповичи, проведение торжественного мероприятия:

Мемориальный комплекс «Аллея Героев»

18:45 – г. п. Глуск, проведение торжественного мероприятия:

мемориальный комплекс «Воинская Слава»

по материалам Mogilevnews