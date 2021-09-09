Могилевская область принимает эстафету автопробега «Cимвол единства»
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9 сентября
9 сентября автопробег прибывает из аг. Копысь Витебская область
9:30 -10:00 – Старт автопробега,
аг. Александрия, Шкловский район:
площадка в Александрийской школе
11:00 – г. Круглое, проведение торжественного мероприятия:
ул. Советская 60 , площадка возле РДК
11:45 – г. Белыничи, проведение торжественного мероприятия:
аг. Вишов, Аллея Славы
12:30 – г. Могилев, проведение торжественного мероприятия:
Буйничское поле, аг. Буйничи
13:45 – г. Дрибин, проведение торжественного мероприятия:
братская могила, ул. Ленина
14:30 – г. Горки, проведение торжественного мероприятия:
памятник «Скорбящая мать»,
ул. Новопроектная
16:00 – г. Мстиславль, проведение торжественного мероприятия: Курган Славы
17:00 – г. Кричев, проведение торжественного мероприятия:
Дворец Потемкина
17:30– г. Климовичи, проведение торжественного мероприятия:
братская могила, городской парк
18:30 – г. Хотимск, проведение торжественного мероприятия:
братская могила по ул.Кирова
19:15 – г. Костюковичи, проведение торжественного мероприятия:
мемориал, ул. Ленинская
10 сентября
8:00 - выезд из г. Костюковичи
09:00 – г. Краснополье, проведение торжественного мероприятия: Курган Славы
09:45 – г. Чериков, проведение торжественного мероприятия:
парк Победы, сквер Защитников Отечества, ул. К. Маркса 40
10:30 – г. Чаусы, проведение торжественного мероприятия:
Лыжероллерная трасса,
ул. Верхне-Яловская
12:00 – г. Славгород, проведение торжественного мероприятия:
памятный знак мирным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне вблизи
д. Рабовичи
13:15 – г. Быхов, проведение торжественного мероприятия:
площадь Октябрьская
14:40 – г. Кличев, проведение торжественного мероприятия:
Центральная площадь,
ул. Ленинская
15:45 – г.Кировск, проведение торжественного мероприятия:
братская могила, ул. Гагарина
16:30 – г. Бобруйск, проведение торжественного мероприятия:
Бобруйская крепость, Братская могила Советских военнопленных
17:30 – г. Осиповичи, проведение торжественного мероприятия:
Мемориальный комплекс «Аллея Героев»
18:45 – г. п. Глуск, проведение торжественного мероприятия:
мемориальный комплекс «Воинская Слава»
по материалам Mogilevnews