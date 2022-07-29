Могилевчанка унесла из парка чужой гаджет — хотела перепродать

В Ленинский РУВД г. Могилева с заявлением обратился 21-летний могилевчанин, сообщает mogilevnews. Как сообщили в ведомстве, парень рассказал, что у него был похищен мобильный телефон стоимостью около 800 рублей. Гаджет он забыл в центре города, на скамейке в парке, а когда вспомнил о пропаже и вернулся за телефоном, не обнаружил на месте.

- Сыщики выяснили, что чужое имущество забрала 20-летняя могилевчанка. Проходя мимо скамейки, она обнаружила лежащий на ней без присмотра телефон. Сразу же достав чужую сим-карту и выбросив ее в кусты, девушка спрятала телефон. В этот момент в парк вернулся настоящий хозяин имущества, который поинтересовался у незнакомки, не видела ли она оставленный им гаджет. Девушка ответила отрицательно и ушла, - отметили в ведомстве.

Мобильный телефон она планировала перепродать и выручить за него деньги.

Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.