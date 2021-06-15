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Могилевчанин задержан за оскорбление бобруйского милиционера

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Могилевчанин задержан за оскорбление бобруйского милиционера

Могилевчанин оскорбил бобруйского милиционера. В отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Оперативниками управления собственной безопасности МВД по Могилевской области выявлен очередной автор оскорбительного комментария в адрес милиционера. Им оказался 42-летний житель Могилева, ранее судимый за кражу и уклонение от уплаты алиментов, а также неоднократно привлекавшийся к административной ответственности", - отметили в УВД.

Вину могилевчанин признал и в содеянном раскаялся. Следователи признали его подозреваемым по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти. Мужчина в настоящее время задержан и водворен в ИВС.

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