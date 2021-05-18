Модный показ прошел в Бобруйске

18 мая бобруйчане приобщились к празднованию Международного дня музеев. В Бобруйском художественном музее прошел показ модной коллекции одежды, обуви и аксессуаров отечественных производителей. Организаторы мероприятия – Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и отдел культуры Бобруйского горисполкома – подарили праздник моды, весны и красоты.

Юные воспитанницы студии моделинга «My Style Отрада» Центра дополнительного образования детей и молодежи демонстрировали стильные и элегантные образы. Весенняя и летняя коллекция от ЗАО «Калинка» – привлекательность, легкость и выразительность. ОАО «Славянка» представила одежду делового стиля для школьников и коллекцию женских курток из натуральной кожи – в тренде практичность и комфорт. Спортивный стиль от «Бобруйсктрикотажа» – свобода движений и широкая цветовая гамма. В завершение показа дефиле в одежде изо льна производства Бобруйской фабрики художественных изделий – натуральный экологический материал актуален во все времена.

Участникам модного показа вручили дипломы в нескольких номинациях.

– Мне понравились и порадовали многие модели одежды. Каждая из них хороша, когда применима в определенный период: хочешь выглядеть стильно или спортивно. Мероприятие замечательное. Мне кажется, такие показы модных коллекций организаторам надо переносить на большую площадку и делать открытыми для всех горожан. Чтобы каждый человек мог увидеть и понять, что он может приобрести товары, произведенные в Республике Беларусь, хорошего качества, модные, стильные, из натуральных тканей, ничуть не хуже, чем европейские, но сделанные с любовью для своих белорусов, – поделилась впечатлением член жюри модного показа, генеральный директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.