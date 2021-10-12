МНС разъяснило порядок применения кассового оборудования с 10 октября

Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок применения кассового оборудования с 10 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В министерстве отметили, что сейчас субъекты хозяйствования, у которых возникает обязанность применения кассового оборудования, затягивают сроки обращения в РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" для заключения договоров на регистрацию и информационное обслуживание такого оборудования.

"В этой связи, учитывая значительное количество субъектов хозяйствования, необходимость проведения работ по снаряжению средств контроля налоговых органов, неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, в целях исключения напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода на использование кассового оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, что может повлечь недопоступление платежей в бюджет, МНС полагает возможным до 1 февраля 2022 года принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг такими субъектами хозяйствования без применения кассового оборудования при условии заключения до 10 октября договора с Информационно-издательским центром по налогам и сборам", - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем в МНС подчеркнули, что субъекты хозяйствования должны будут использовать кассовое оборудование с даты его подключения центром.

Как ранее сообщала БЕЛТА, такое оборудование с 10 октября обязали использовать субъекты хозяйствования при торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках; осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией; выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности); осуществлении обучения несовершеннолетних; оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.