Митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Целительница» в Бобруйске

1 октября Православная Церковь почитает образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Целительница». История этой иконы связана с чудесами исцеления от различных болезней, на протяжении веков происходивших по молитвам людей перед святым образом.

В престольный праздник в храме иконы Божией Матери «Целительница» в Бобруйске встречали митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси и епископа Бобруйского и Быховского Серафима.

– Икона «Целительница» издревле известна в православном мире. Храм, посвященный ей в Бобруйске, собрал сегодня во множестве людей разных возрастов. Я неоднократно проезжал мимо этого красивого храма, и было желание посмотреть, как же здесь происходит жизнь общины. Поэтому с радостью откликнулся на приглашение от Преосвященнейшего Владыки Серафима. Надеюсь, что совместная молитва даст духовный импульс для каждого присутствующего на Богослужении и в целом для города, – пожелал прихожанам митрополит Вениамин. – Чтобы наша совместная молитва, обращенная к Божией Матери именуемой «Целительница», не только в этот день, но и в последующие подавала доброе здравие, с учетом нынешней ситуации защищала от различных хворей и недугов. И вместе с тем, чтобы мы были здоровы душой, преодолевали различные трудности житейские и пребывали в духе смирения, любви, взаимного уважения, единения и понимания.

Митрополит Вениамин совершил Божественную литургию в храме. После Богослужения состоялся молебен с крестным ходом.