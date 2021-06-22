Митинг-реквием в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны прошел в Бобруйске

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на территории Бобруйской крепости у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами, прошел митинг-реквием.

Ровно 80 лет назад перед рассветом с аэродромов поднялись в воздух немецкие самолеты. По западной границе прокатились орудийные выстрелы, в наших городах и селах появились вражеские танки и грузовики. Радио известило о начавшейся войне.

– Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: хватит, достаточно, все уже сказано о Великой Отечественной войне. В этот памятный день мы, благодарные потомки, отдаем дань уважения землякам, павшим за честь и независимость нашей любимой Родины, ценой неимоверных усилий добывших Победу над врагом, – торжественно звучат голоса ведущих.

Многочисленные участники митинга – руководство Бобруйского городского исполнительного комитета, городского Совета депутатов, администраций районов, представители трудовых коллективов, учреждений образования, общественных организаций, воины Бобруйского гарнизона – возложили живые цветы к памятнику, в знак памяти о подвиге воинов, о павших на полях сражений.

– 22 июня 1941 года в одно мгновение время надежд и созидания мирных жителей сменили скорбь и страдания, боль и тревога. Беларусь первой приняла на себя удар захватчиков. Жестокие бои разгорелись по всей линии фронта. 22 июня бомбардировке вражеских самолетов подверглись важные объекты нашего города: аэродром, станция «Бобруйск», подъездные пути к железной дороге и автомобильным мостам. Впереди были еще долгие 1417 фронтовых дней. Но уже в этот самый первый день народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своим Отечеством, стоять за него насмерть. Родину врагу не отдавать! И этот выбор предопределил исход той войны. Сегодня у братской могилы мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения тем, кто умирал, но не сдавался. Кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков. Прошу почтить их память минутой молчания, – обратился к собравшимся председатель горисполкома Александр Студнев.

Участники митинга присоединились к Всебелорусской минуте молчания, когда по всей республике люди вспомнили тех, кто внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.

– Беларусь помнит, какой ценой досталась свобода, и кто нам ее подарил. И пока жива память о тех временах, героизме и мужестве белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, на нашей земле будут мир и согласие, – завершил знаковыми словами выступление Александр Викторович.

Протоиерей Геннадий Вейго напомнил, что нашим воинам помогли выстоять в той страшной войне «единство, вера, сила духа, упование на Бога и молитвы матерей». Генерал-лейтенант в отставке, в прошлом командующий 5-й гвардейской танковой армией Станислав Румянцев эмоционально высказал уверенность, что в патриотической работе с молодежью «уроки истории и прошлых поколений не только надо учить, но их надо запоминать и знать».

Выступления на митинге творческих коллективов – скрипичного ансамбля «Канифольки», образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта», вокального квартета «Истоки», вокальной группы «Перспектива» – с музыкальными и танцевальными композициями под мелодии военных лет стали символом того, что наследники Победы счастливо живут, творят и созидают под мирным небом с благодарностью в сердце всем, кто воевал за их будущее.