Митинг-реквием состоится в Бобруйске в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
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22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на территории Бобруйской крепости состоится митинг-реквием у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами. Время проведения: 11.45-12.30.
Участие в митинге примут руководство горисполкома, администраций районов, представители трудовых коллективов, учреждений образования, общественных организаций, воины Бобруйского гарнизона.
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