Минздрав ввел новые должности медицинских и фармацевтических работников

Министерством здравоохранения Республики Беларусь принято постановление № 72 (от 31 мая 2021 г.). Данный документ предусматривает, что наименования должностей служащих медицинских и фармацевтических работников устанавливаются в соответствии с номенклатурой должностей служащих медицинских, фармацевтических работников. Также определены требования и условия, необходимые для занятия должностей.

Вводятся требования для занятия должности руководителя (главный врач (директор, заведующий, начальник, председатель), заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника, председателя), в том числе обязательное - о наличии ученой степени кандидата (доктора) наук для занятия должности руководителя государственной медицинской научной организации.

Дополнительным требованием для занятия должности генерального директора (заместителя генерального директора), директора (заместителя директора) является наличие переподготовки на уровне высшего образования по специальности переподготовки 1-81 02 74 «Управление и экономика в фармации» или наличие второго высшего образования или переподготовки по направлению образования «Экономика», группе специальностей «Экономика и управление».

Впервые определены требования к занятию должности служащего – главная медицинская сестра.

В связи с тем, что должность главной медицинской сестры приравнена к должности руководителя. Основные должностные обязанности данного специалиста - управление, планирование и совершенствование сестринского дела в учреждении (организации) и контроль его реализации.

Усилены требования и условия к лицам, претендующим на ее занятие.

Определено, что занятие должностей служащих врачей-специалистов, провизоров-специалистов, специалистов со средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием, осуществляется в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

Пересмотрены требования к уровню допобразования взрослых и последипломной профессиональной подготовке при занятии должностей служащих врачей-специалистов и провизоров-специалистов. Так, определено, что при переходе врача-специалиста на должности служащего в рамках одного профиля медицинской специальности (за исключением врачей-специалистов медико-профилактического профиля) требуется наличие переподготовки.

Также определен перечень должностей служащих врачей-специалистов, для занятия которых прохождение подготовки в резидентуре является обязательным (вводится впервые).

Впервые определено, что переход на должность служащего из одного профиля в другой лицами, получившими высшее образование по специальности 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 07 «Стоматология», 1-79 01 08 «Фармация», не допускается за исключением перехода на должности служащего организационного профиля.

Сохранена возможность занятия должности служащего врача-специалиста медико-профилактического профиля и провизора-специалиста (при переходе в рамках одного профиля) путем повышения квалификации по программам повышения квалификации для соответствующей специальности врача-специалиста, провизора-специалиста в суммарном объеме 160 учебных часов. При этом накопление необходимого объема учебных часов может осуществляться в течение шести месяцев с даты приема на новую должность служащего.

Предусмотрены временные сроки прохождения переподготовки, повышения квалификации и подготовки в резидентуре, необходимые для последующего занятия должностей служащих.

Определены категории работников, которые будут считаться допущенными к занимаемым должностям служащих медицинских, фармацевтических работников в установленном порядке и сохранят свои должности служащих после вступления в силу настоящего постановления.

Также действие настоящего постановления не будет распространяться на выпускников 2020 и 2021 гг. учреждений образования, осуществляющих подготовку специалистов по профилю образования «Здравоохранение». Они распределены на первые рабочие места до вступления в силу настоящего постановления и будут занимать должности служащего в соответствии со свидетельством о направлении на работу. При этом предусмотрена обязанность нанимателя принимать меры по их дальнейшей профессиональной подготовке.

Проведена корректировка и оптимизация должностей медицинских и фармацевтических работников с учетом потребности практического здравоохранения, современного состояния и перспектив развития здравоохранения и медобразования, внедрения новых форм и методов оказания медпомощи.

Так, уточнены наименования должностей руководителей организаций здравоохранения, их филиалов, обособленных и структурных подразделений, воинских частей, подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, урегулирована возможность введения должностей руководителей (заместителей руководителя) в учреждениях соцобслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, а также БОКК.

Введены ряд должностей врачей-специалистов для обслуживания детского населения (врач-анестезиолог-реаниматолог детский, врач-детский кардио-ревматолог, врач-детский невролог, врач-детский онколог-гематолог, врач-детский эндокринолог, врач-психиатр детский). Необходимость введения данных должностей обусловлена значительным различием нозологических форм заболеваний у детей и взрослых, различием в течении заболеваний у детей и взрослых и подходах к лечению и реабилитации, что требует выделения самостоятельных должностей врачей-специалистов для обслуживания детского населения и их соответствующей подготовки.

В связи с однотипностью патофизиологических процессов при некоторых заболеваниях введены комбинированные должности (по аналогии с врачом-анестезиологом-реаниматологом): врач-аллерголог-иммунолог, врач-оториноларинголог-аудиолог, врач-оториноларинголог-сурдолог, врач-оториноларинголог-фониатр.

Объединены должности врачей-специалистов, осуществляющих идентичные функции, но при этом нагрузка и объем оказываемой медицинской помощи каждым из них по отдельности не достигает 100%.

Под потребность отрасли и в связи с открытием переподготовки введена должность врача пластического хирурга.

Принимая во внимание, что одним из направлений развития здравоохранения и обеспечения демографической безопасности является профилактика неинфекционных заболеваний, введена должность врача по медицинской профилактике.

Проведена корректировка должностей провизоров-специалистов, связанная с развитием фармацевтической отрасли, внедрением производства новых лекарственных средств, а также обеспечения фармацевтического надзора (фармацевтической инспекции) – введены дополнительно должности провизор-организатор, провизор-инспектор, провизор-маркетолог.

Пересмотрены должности специалистов со средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием.

Должность главная медицинская сестра – выделена в разряд руководителей.

Для законодательного урегулирования функционирования выездной бригады скорой медицинской помощи введены должности медицинской сестры выездной бригады скорой медицинской помощи, фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи и фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи, выезжающий самостоятельно.

По предложению БОКК введена должность медицинской сестры БОКК, которая оказывает услуги медико-социальной и паллиативной медицинской помощи на дому. Введение данной должности позволит лицам со средним специальным медицинским образованием, работающим в БОКК, занимать должности медицинских работников и сохранить профессиональный стаж.

Предусмотрено, что профили медицинских, фармацевтических специальностей устанавливаются для должностей служащих медицинских, фармацевтических работников с высшим медицинским, фармацевтическим образованием.

По аналогии с иными странами, номенклатура предусматривает и определение должностей работников с высшим немедицинским образованием (например, биолог, зоолог, микробиолог, логопед, социолог, физик, химик, цитолог, энтомолог и др.).

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