Минздрав обновил информацию о пунктах вакцинации против COVID-19. Данные размещены на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В таблице указаны актуальные адреса, номера телефонов и ссылки на электронную запись на вакцинацию. Пункты работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, в здравпунктах предприятий, в территориальных центрах социального обслуживания населения, метро.

Гражданам предлагают выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.