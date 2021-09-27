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COVID-19

Минздрав обновил информацию о пунктах вакцинации против COVID-19

belta.by 196 0

Минздрав обновил информацию о пунктах вакцинации против COVID-19

Минздрав обновил информацию о пунктах вакцинации против COVID-19. Данные размещены на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В таблице указаны актуальные адреса, номера телефонов и ссылки на электронную запись на вакцинацию. Пункты работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, в здравпунктах предприятий, в территориальных центрах социального обслуживания населения, метро.

Гражданам предлагают выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.

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