Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Минздрав изменил порядок вакцинации от COVID-19

12 0

Минздрав изменил порядок вакцинации от COVID-19

В Министерстве здравоохранения дали официальный комментарий по вакцинации против COVID-19 в связи со вступлением в действие приказа Минздрава от 8 августа 2022 года № 1044, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Специалисты Министерства здравоохранения внесли изменения в порядок проведения вакцинации против COVID-19 населения.

Определено, что основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя дозами вакцины Sinopharm, а для взрослых (18 лет и старше) - одной дозой "Спутник Лайт", двумя дозами "Гам-Ковид-Вак" или Sinopharm.

Бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше одной дозой "Спутник Лайт" либо одной дозой "Гам-Ковид-Вак" компонентом 1 или компонентом 2 независимо от ранее использованной вакцины на основную или бустерную вакцинацию.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »