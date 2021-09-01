Минздрав Беларуси: при необходимости возможна одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19

В Минздраве обсудили варианты вакцинации против гриппа в условиях COVID-19.

Совещание с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и членов экспертного совета по иммунизации состоялось в Министерстве здравоохранения. Члены совета обсудили тактику проведения вакцинации от гриппа в этом году. Напомним, что осенью в Беларуси традиционно проходит вакцинация от гриппа. В этом году она накладывается на прививочную кампанию против COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

С учетом позиции Всемирной организации здравоохранения, зарубежных и отечественных экспертов по итогам совещания принято решение о следующей тактике вакцинации: в случае необходимости проведения пациенту вакцинации против гриппа и COVID-19, рекомендуется – первоочередное проведение вакцинации против COVID-19. Вакцинацию против гриппа проводить не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19.

По желанию пациента (в случае отсутствия противопоказаний) возможно совместное применение вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа – за исключением живых вакцин. Свое желание пациент оформляет письменно – подписывая информированное согласие.

В совещании принимали участие председатель экспертного совета, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, д.м.н., профессор Оксана Романова, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций РНПЦЭиМ, д.м.н., профессор Елена Самойлович, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, д.м.н., профессор Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО к.м.н, доцент Юрий Горбич, ректор УО ГГМУ, д.м.н., доцент Игорь Стома и другие.

Участники совещания отметили, что вакцинация – это та мера, которая позволит предотвратить развитие тяжелых случаев, в том числе в некоторой степени уменьшит возможность инфицирования пожилых взрослых людей от детей и наоборот. Вакцинированные люди (есть некоторые исследования на эту тему), если они и заболели, то выделяют вирус не так активно, как это происходит у людей, которые не вакцинированы. Есть вероятность того, что максимальное количество вакцинированных в организованном коллективе поможет предотвратить развитие вспышки в этом коллективе.

Напомним, что первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси. Второй дозой вакцинировано 14,6%.