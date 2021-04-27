Минтруда планирует дополнить Трудовой кодекс дистанционно-офисной формой работы

Министерство труда и социальной защиты планирует дополнить Трудовой кодекс смешанной, дистанционно-офисной, формой работы. Об этом сегодня рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда.

"В стране постоянно уделяют внимание безопасности сотрудников в организациях и на предприятиях, в том числе во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, есть два основных блока, которые помогают противостоять распространению инфекции на рабочих местах, - это гигиена труда и режим рабочего времени. Особенную эффективность показал дистанционный формат, который во время пандемии внедрили во многих организациях страны. Производительность труда осталась на хорошем уровне. Но время показало, что более комфортным и продуктивным для людей может стать смешанный, дистанционно-офисный, формат работы. Сейчас разрабатываем новые изменения в Трудовой кодекс, планируем установить особенности регулирования труда работников, осуществляющих деятельность в таком режиме", - рассказал Игорь Старовойтов.

Новый вариант организации трудового процесса предполагает, что сотрудник может работать периодически дистанционно, а порой на стационарном рабочем месте, то есть в офисе. После того, как такой формат работы закрепят в Трудовом кодексе, специалисты смогут оформлять трудовой договор, который позволит установить официальные взаимные права и обязанности между работником и работодателем.

"При появлении такой главы в Трудовом кодексе специалисты станут более защищенными", - отметил Игорь Старовойтов.

Ранее, 28 января 2020 года, в стране вступил в силу обновленный Трудовой кодекс Республики Беларусь. Он был дополнен отдельной главой 251, направленной на установление особенностей регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу.