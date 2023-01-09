Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «Год Кролика»

Министерство связи и информатизации 10 января выпустит в обращение почтовую марку "Год Кролика" из серии "Восточный календарь", сообщили в пресс-службе ведомства.

Художник почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Виктор Чайчук, дизайн Евгении Бедоник. В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Данный проект подготовлен в сотрудничестве с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета.

Восточный (китайский) календарь основан на 12-летнем лунном цикле, в котором каждый год проходит под знаком одного животного. Новый год по восточному календарю приходится на разные даты между 21 января и 20 февраля. 2023-й - год Черного Водяного Кролика (Кота, Зайца), который наступит 22 января и продлится до 9 февраля 2024 года.

По материалам belta.by.