Минприроды: Разведение золотарника может грозить штрафом до 20 базовых величин

Далеко не каждый знает, чем опасен золотарник и как он выглядит. Тем не менее, оба вида, встречающихся у нас золотарника (канадский и гигантский), входят в перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию на территории Беларуси.

Золотарник относится к многолетним травянистым растениям высотой от 80 см и более, с зелеными узкими заостренными листьями длиной 8-10 см и яркими желтыми соцветиями-метелками 12–40 см длиной. Цветет с июля по октябрь. Относится к инвазивным (чужеродным) растения североамериканского происхождения, которые появились на территории Беларуси в конце ХХ века и ежегодно их площадь увеличивается.

Поселяется золотарник на лугах, пустырях, по опушкам лесов и вырубкам. Нередко появляется на кладбищах, обочинах дорог и берегах водоемов. Заросли золотарника вытесняют местные виды сельскохозяйственных растений и кормовых трав. При этом, сам золотарник не пригоден в качестве корма для крупного рогатого скота. Кроме того, известно, что корневища золотарника выделяют в почву ядовитые вещества, подавляющие рост других растений. Также опасность представляет пыльца золотарника, способная вызывать у людей аллергические реакции.

Распространяется золотарник быстро и агрессивно, дает огромное количество семян, которые хорошо разносятся ветром на большие расстояния, и отличаются очень высокой всхожестью. Золотарник отличается морозо- и засухоустойчивостью. Способен сохранятся и первым восстанавливаться даже после пожаров.

По степени опасности для окружающей среды золотарник канадский находится в одном ряду с борщевиком Сосновского, а по степени агрессивности – его превосходит.

Для борьбы с золотарником применяют ряд методов, наиболее эффективным из которых является комбинированный, включающий скашивание до начала бутонизации, а после скашивания – обработку гербицидами с перепашкой участков, где растет золотарник, с последующим удалением корневищ и посевом многолетних злаков (ежа сборная, райграс пастбищный и др.).

Важно помнить, что скошенные растения необходимо сжечь, так как семена золотарника дозревают на срезанных стеблях. Также нельзя допускать скашивание золотарников в момент осыпания семян с растений.

Предупреждение! В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О растительном мире» пользователи земельных участков обязаны проводить мероприятия по борьбе с золотарником. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение требований по уничтожению золотарника, выданных органами Минприроды и исполкомами, предусмотрена административная ответственность по статье 24.1 КоАП РБ с наложением штрафа в размере до двадцати базовых величин.