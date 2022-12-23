Минобразования рассказало, в каких школах пройдет пилотный проект по питанию

В пилотном проекте по организации питания в учреждениях общего среднего образования принимают участие 15 городских школ и гимназий и 6 школ в сельских населенных пунктах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Пилотный проект предполагает апробацию новых технологий приготовления пищи и принципов организации школьного питания для дальнейшего применения положительного опыта. Как предусмотрено постановлением Совета Министров №870 от 15 декабря 2022 года, пилотный проект проходит с 19 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года.

В каждом регионе в пилотном проекте участвуют три учреждения образования. В Брестской области это Малоритская средняя школа №1, средняя школа №1 Бреста, средняя школа деревни Чернавчицы, а в Витебской - гимназия №1 Витебска имени Ж.И.Алферова, средняя школа №2 Городка имени А.П.Соболевского, Добромыслинская средняя школа имени Л.П.Тихмянова Лиозненского района.

Участниками в Гомельской области стали средняя школа №74 Гомеля, средняя школа №4 Речицы, Торфозаводская средняя школа, в Гродненской - средняя школа №37 Гродно, средняя школа №1 Щучина и Верейковская средняя школа, а Могилевской - средняя школа №39 Могилева, средняя школа №45 Могилева и Вейнянская средняя школа.

В Минской области в пилотном проекте участвуют Несвижская гимназия, средняя школа №1 Фаниполя и Дещенская средняя школа Узденского района, а в Минске - средняя школа №52, средняя школа №121 имени М.Ф.Егорова и гимназия №16.

Суть новых подходов в том, что первый прием пищи школьники будут получать позже (примерно через 3,5 часа после начала занятий), и это будет обед. Поскольку дети приходят в школу, поев дома, приготовленные блюда часто остаются невостребованными. В сельских школах все приемы пищи и их время сохраняются.

Количество приемов пищи зависит от времени нахождения в школе или гимназии. Если ребенок проводит там от 3,5 до 6 часов, положено одноразовое питание, от 6 до 10 часов - двухразовое, а если более 10 часов - трехразовое.

При этом дневное и на его основе примерное двухнедельное меню разрабатывают с учетом вкусовых предпочтений по результатам анкетирования родителей и учащихся.