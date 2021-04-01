Минлесхоз снимет фильм о борьбе с лесными пожарами

Министерство лесного хозяйства приглашает принять участие в конкурсе по выбору подрядчика для съемки фильма о лесных пожарах, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

"В 2020 году в белорусских лесах произошло более 1 тыс. возгораний. В большинстве случаев их причина - человеческий фактор. Государственная лесная охрана с началом пожароопасного сезона переведена на усиленный вариант несения службы. В лесхозах сформированы пожарные команды, которые выполняют самую трудоемкую и опасную часть работ по тушению лесных пожаров, - отметили в пресс-службе. - В их распоряжении имеются противопожарная техника и специальный инвентарь. Выявлять возгорания на ранних стадиях позволяют современные системы видеонаблюдения. Если человек является основной причиной пожаров, то и главную роль в борьбе с огнем в лесу всегда играют люди - работники лесного хозяйства".

Цель фильма - ознакомить широкую аудиторию зрителей с системной работой, которую проводят учреждения лесного хозяйства по охране лесов от пожаров, и показать ее результаты. Предполагается, что это будет короткометражный документальный фильм с элементами репортажа. А съемки будут вестись и в условиях реального тушения настоящего лесного пожара. Общая продолжительность фильма - до 25 мин.

В настоящее время выбирается подрядчик для выполнения этих работ. Свои ценовые предложения, а также ссылки на примеры работ можно присылать на электронную почту info@lesgazeta.by или на почтовый адрес: 220121, Минск, ул. Матусевича, 23 (УП "Редакция "Белорусская лесная газета").

Заявки принимаются до 8 апреля 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (017) 365-48-01, 8 (029) 707-01-02.