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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич с рабочим визитом в Бобруйске

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич с рабочим визитом в Бобруйске

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич с рабочим визитом приехала в Бобруйск. Сейчас Министр посещает ОАО "Славянка", после встречи с трудовым коллективом предприятия Ирина Анатольевна посетит отделение дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Ленинского района города и Центр поддержки семьи, материнства и детства "Покрова".

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