Министр информации Республики Беларусь посетил Бобруйск
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Владимир Перцов в рамках Единого дня информирования провел встречу с трудовыми коллективами медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», районной газеты «Трыбуна працы», типографии им. А.Т. Непогодина, с руководством Бобруйского филиала ОАО «Могилевсоюзпечать» и магазинов ОАО «Белкнига».
Во встрече приняли участие председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, его заместитель Виктория Омелюсик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Вероника Вильчик.
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