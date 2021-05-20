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Общество

Министр информации Республики Беларусь посетил Бобруйск

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Министр информации Республики Беларусь посетил Бобруйск

Владимир Перцов в рамках Единого дня информирования провел встречу с трудовыми коллективами медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», районной газеты «Трыбуна працы», типографии им. А.Т. Непогодина, с руководством Бобруйского филиала ОАО «Могилевсоюзпечать» и магазинов ОАО «Белкнига».

Во встрече приняли участие председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, его заместитель Виктория Омелюсик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Вероника Вильчик.

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