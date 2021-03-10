Министр архитектуры и строительства РБ посетил Бобруйский ОАО «Строительный трест №13»

Единый день информирования прошел сегодня в ОАО «Строительный трест №13». С коллективом предприятия провел встречу Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович. На собрании присутствовали также заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов и первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. Главной темой обсуждения стали итоги VI Всебелорусского народного собрания, наиболее пристальное внимание – строительной сфере.

– Основной целью строительного комплекса на ближайшую пятилетку станет жилищное строительство, в том числе и с господдержкой – для граждан, состоящих на учете нуждающихся, – подчеркнул в беседе с трудовым коллективом Руслан Викторович. – Особая роль будет также отведена строительству арендного жилья. Внимание уделят и индивидуальной застройке. Планируется, что ежегодный объем строительства такого жилья должен составить не менее 40 процентов от общего объема. В директиве также стоит задача при проектировании и строительстве максимально использовать в жилом фонде электрическую энергию, она будет применяться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В целом же темпы строительства будут расти и к 2025 году мы должны выйти на 4.5 млн. кв.м. вводимого ежегодно жилья.

Не остался на встрече без внимания и вопрос дальнейшего развития ОАО «Строительный трест №13», которому предстоит проходить процедуру санации.

– На мой взгляд, сегодня местные органы власти принимают достаточно компетентные решения по обеспечению защитного периода предприятия: чтобы можно было перевести дух и с помощью работы на субподряде стабилизировать все финансовые потоки и выйти на планомерный рост, – прокомментировал ситуацию Руслан Викторович. – Вопрос ликвидации крайне преждевременный. Я считаю, что предприятию под силу выйти из положения, занять определенную нишу, продолжать работать, наращивая темпы, и стабилизировать свою ситуацию.

Подробности встречи читайте в ближайшем выпуске "БЖ".