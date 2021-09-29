Мининформ: доступ к интернет-ресурсу kp.by ограничен

На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Министерство информации 29 сентября приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by, сообщили в Мининформе.

"В интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством. В соответствии со ст.38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам", - отметили в ведомстве