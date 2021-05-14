“Минималка” и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется

Президентом Беларуси 7 мая подписан Закон №98-З "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы". Суть корректировок разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Законом предусматривается, во-первых, отмена минимального потребительского бюджета (МПБ). В республике при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив - бюджет прожиточного минимума (БПМ). Использование одного социального норматива позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат социального характера, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов госпомощи".

Во-вторых, документом уточнен порядок определения и формирования бюджета прожиточного минимума.

В частности, оптимизирован перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается БПМ. Исключена группа "студенты", возрастные рамки которой сегодня отсутствуют на практике. Условный студенческий возраст входит в трудоспособный возраст, в связи с чем размер стипендии для обучающихся в дневной форме получения образования установлен в размере, кратном величине БПМ для трудоспособного населения. Виды государственной поддержки студентам оказываются не в связи с их статусом, а по иным основаниям, действующим для населения в целом.

Кроме того, сокращены сроки пересмотра состава и структуры БПМ с 5 лет до 3, что позволит своевременно его актуализировать с учетом изменений потребительских расходов малообеспеченных граждан.

И еще одно важное новшество: совершенствуется порядок установления размера месячной минимальной заработной платы (МЗП). В определении ее величины усиливается роль сторон социального партнерства - республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов. Предложения Национального совета по трудовым и социальным вопросам будут учитываться при установлении с 1 января Советом Министров Беларуси размера месячной МЗП.

Также предусматривается гарантированный уровень месячной минимальной зарплаты, ниже которого ее размер не может быть установлен Совмином. Месячная МЗП ежегодно с 1 января будет устанавливаться не ниже 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по стране, определенного в прогнозе социально-экономического развития республики на календарный год, соответствующий месяцу определения размера месячной МЗП.

- Принятые изменения направлены на повышение роли минимальной зарплаты в регулировании оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников, - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Закон вступает в силу с 15 ноября 2021 года.